Slovensko poslanka sredi noči doživela neprijetnost v bruseljskem hotelu (FOTO)

Slovenska evropska poslanka Zala Tomašič je na instagramu delila jutranjo štorijo, ki se je zgodila v hotelu, kjer trenutno prebiva.

Dejala je, da je v Bruslju in da jo je ob treh zjutraj zbudil požarni alarm. »Najprej sem mislila, da je avtomobilski alarm, a je bil kar požarni. Vsa zaspana sem se oblekla in šla ven. Ves hotel je stal zunaj na ulici. Izkazalo se je, da je nekdo ob 3. uri kadil v sobi z zaprtim oknom in se je zato sprožil detektor dima,« je opisala.

Vzrok za vklop alarma so sicer hitro odkrili, a ker ga zaradi tehničnih težav niso mogli izklopiti, je alarm tulil po vsem hotelu vse do pol pete zjutraj, je potožila Zala.

Kljub neprespani noči, smo prepričani, bo Zala zaradi svoje mladosti uspešno zvozila še en dan, poln nalog, v vlogi evropske poslanke.