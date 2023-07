Slovenski župan uživa na dopustu, poglejte, kakšen hotel si je privoščil (FOTO)

Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa na svojih družbenih omrežjih rad objavi svoje fotografije. Tudi z letošnjega dopusta jo je. Nekdanji član fantovske skupine Casanova, ki je nastala 2009., pod okriljem pevca in koreografa Sebastiana, uživa brezskrbne počitniške dni v Grčiji, točneje na otoku Paros.

Na fotografiji je na ogled postavil svoje mišičasto telo, ki ga hladi v hotelskem bazenu. Ker je napisal tudi ime hotela, smo lahko preverili, koliko približno je odštel za dopust.

V hotelu so na razpolago sobe in suite različnih rangov. Sobo v hotelu bi v tem terminu našli za približno 150 evrov za prenočitev, medtem ko suite za najmanj 220 evrov na noč. Seveda pa so to cene, ki so na razpolago zdaj. V paketu ali z zgodnjo rezervacijo so bile morebiti kaj cenejše. Če izračunamo strošek enotedenskega oddiha, je torej Klobasa zanj odštel vsaj tisočaka. Če je izbral večje udobje, ga je stalo vsaj 1500 evrov za en teden. Seveda pa večje udobje več stane. Kaj točno si je privoščil, nam ni znano.