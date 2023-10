Slovenski vplivnež naredil hudo napako: to ga je zagotovo zelo bolelo (VIDEO)

»Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini,« je svojim sledilcem in prijateljem na srce položil znani slovenski vplivnež in vloger Ciril Komotar. Med snemanjem videa je Ciril skupaj s prijateljem navihano skočil v bazen in doživel neprijeten šok – z ramo je udaril ob dno in se hudo poškodoval.

Komotar, ki na svojih kanalih in v podkastu Atmosferci navdušuje s svojim znanjem o avtomobilizmu in zadnjih tehnoloških novostih, je pristal na urgenci, saj so mu morali nastaviti ramo. Vse skupaj so seveda ovekovečili in objavili z namenom, da bi opozorili druge, kako pomembno je pred skokom preveriti globino bazena.

»Sem pa tja, ne glede na to, kako se trudimo delati prav, naredimo tudi kakšno napako. Jaz sem naredil veliko napako, ki pa se je k sreči dobro končala,« je dejal in povedal, da je sicer ocenil globino, ampak napačno. »Pred skokom v vodo preverite, ne na 80 odstotkov, ampak na 100, da se vam ne bo zgodilo isto kot meni ali pa še hujše,« je dejal Ciril.