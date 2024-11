Slovenski nogometaš postal očka (FOTO)

25-letni vratar NK Domžale Rok Vodišek je postal ponosni očka. Kot so sporočili iz njegovega nogometnega kluba, se je družinica razveselila deklice Lune. NK Domžale pa so tako dobili novo članico rumene družine.

»Čestitamo Roku Vodišku in mamici za novorojenko Luno,« so zapisali njegovi kolegi na instagramu in objavili fotografijo ponosnega očka.

189 centimetrov visoki čuvaj mreže je bil nazadnje član Rogaške, v preteklosti pa je nosil tudi drese Šenčurja, Triglava, Italijanske Genoe in Ljubljanske Olimpije. S slednjo je osvojil tudi naslov državnega in pokalnega prvaka v sezoni 2017/18.