Slovenski komik pred največjim izzivom

Perica Jerković je eden od pionirjev in največjih mojstrov komedije v Sloveniji. V dveh desetletjih ustvarjanja je pustil neizbrisen pečat na stand up in gledaliških odrih, v največjih televizijskih šovih in tudi na spletu. Zadnja leta smo ga gledali v tematskih predstavah, v Gallusovi dvorani pa ga bomo lahko končno spet doživeli na malce drugačen način. Predstava Perica Jerković: Na velikem odru obljublja veliko smeha in navsezadnje novih prihod mojstra komedije. Sin je zdaj že najstnik, hčerka nova družinska direktorica, Perica pa nam bo še zaupal, kako žonglira med kariero šaljivca, dvema otrokoma, družinskim nakupovanjem, prvimi znaki staranja, sodobnim svetom aplikacij in umetno inteligenco.

»Ta šov bo idealna priložnost, da doživite presek vsega najboljšega iz mojih zadnjih let ustvarjanja. To bo večer, ko se bodo otroci družili z babico in dedkom in vas šef ne bo dobil na telefon, vi pa si boste končno privoščili zabavo v dvoje. Če pa otrok še nimate ali pa ste samski, brez skrbi, imam en kup neuporabnih nasvetov tudi za vas!« pravi komik, ki je širše množice navdušil s šalami o kultni sladoledni žogici v predstavi Rojen v Jugi.