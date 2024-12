Slovenski igralec razkril, pri kom ga smrčanje ne moti: »To je edino živo bitje ...«

Luka Markus, diplomirani glasbeni igralec z izkušnjami z britanske univerze Guildford School of Acting, združuje petje, igro in avtorsko ustvarjanje. Po več letih delovanja v tujini se je vrnil v Slovenijo, kjer deluje kot samozaposleni umetnik, sinhronizator in mentor. Navdih črpa iz narave, spiritualnosti in svoje psičke Moje.

V oddaji Slovenija ima talent, ki jo je ob nedeljah zvečer mogoče spremljati na POP-tv, je razkril, da je edino živo bitje, pri katerem ga smrčanje ne moti, njegova psička. Za današnji nastop je sicer priredil skladbo pevke Lady Gaga, Bad Romance, moč pa je bilo slišati tudi izseke neštetokrat prirejene pesmi Sweet Dreams in Toxic pop princeske Britney Spears.

V naslednji krog se Luka Markus kljub izvrstnim odzivom žirije in občinstva ni uvrstil.