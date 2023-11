Slovenski glasbenik je dahnil usodni da: z zaročenko sta se domislila posebne torte

Na slovenski glasbeni sceni je en poročni kandidat manj. Usodni da je namreč dahnil Matic Lorbek, vodja priljubljenega ansambla Zadetek. Matic in njegova Eva si bosta poročni dan zapomnila za vse življenje, saj je bil ta zares pester in drugačen od tradicionalnih. Mladoporočenca sta svate zbrala ob 16.30, sama pa sta slabo uro prej še nastopala. V trenutkih pred poroko sta imela pri sebi še lesena prstana, tudi skladba, ki je odmevala pred poročno, je bila nenavadna.

»Zadetki na porokah običajno igramo pesem Le s teboj in druge klasične skladbe. Midva pa sva se odločila za skladbo Cingulingulingu ansambla Frajkinclarji, seveda brez zadnje kitice. Tega pred izvedbo ni vedel nihče razen članov našega ansambla. Eva pesem pozna že iz otroštva, ko se je vanjo zaljubila med vožnjami iz vrtca domov,« razkrije ženin, ki nam je zaupal še nekaj zanimivosti s poroke.

Ni metala šopka

Nevesta ni metala šopka, mladoporočenca pa nista imela ne fotografa ne snemalca. »Ljudi sva prosila, naj odložijo telefone in se prepustijo večeru. Bilo je nepozabno in zares veliko lepih spominov imamo. Čez nekaj let bova raje ponovila zabavo kot gledala posnetke,« vtise strne Lorbek.

Ker ne on ne njegova žena nista ljubitelja tort, nista imela klasične sladice, na kateri bi si lahko povabljeni napasli oči. Domislila sta se torte, sestavljene iz pic in hamburgerjev. »Mislila sva, da naju bodo povabljenci debelo gledali ali vihali nosove, pa ne boste verjeli, kako hitro je tortic zmanjkalo, še naju je presenetilo,« pravi ženin, ki se je moral dan po poroki soočiti z zatečenimi nogami. »Še nikoli nisem doživel česa podobnega. Naslednji dan smo imeli zadetki nastop, komaj sem stal,« v smehu pove vodja.

Svojo ženo je spoznal na oddelku solopetja na Konservatoriju za glasbo v Mariboru, še izvemo. »Že od začetka sva se dobro razumela. Poznanstvo je sčasoma preraslo v prijateljstvo, na koncu pa v ljubezen. Začela sva snemati priredbe, večkrat sva tudi nastopila na istih odrih. Tako so se najine poti prepletale vse do leta 2021, ko sva postala par. To je bilo to,« se spominja njunih ljubezenskih začetkov.

Zaroka na Islandiji

Ker oba rada potujeta, je bila s potovanji povezana tudi njuna zaroka. Ta se je zgodila na daljni Islandiji, pod veličastnim severnim marčevskim sijem. »Od osmih dni sva zaradi snežne nevihte in vetrov štiri dni obtičala na eni lokaciji. Zaradi oblakov severnega sija žal nisva videla, potovanje pa je postalo misija: priti do letališča v pravem času. A kljub vsemu sva doživela zanimivo zgodbo in zaroko na Islandiji,« se usodnega dne spominja Matic.

Z drago sta takrat posnela nekaj kadrov za videospot nove skladbe S teboj, zakonca pa skupaj ustvarjata tudi nov album, ki se bo najverjetneje imenoval po omenjeni skladbi. Matic bo tokrat predvsem avtor in producent, kamera in mikrofon pa sta Evina.