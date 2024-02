Slovenska vplivnica v strahu: ponoči jo je zagrabila panika

Spremembe so včasih lahko lepe in težke hkrati. To je ugotovila tudi vplivnica in podjetnica Katarina Benček, ki je prodala svoje stanovanje na ljubljanskih Fužinah in se odločila, da s partnerjem Markom Pavlovičem v hrvaški Istri zgradi hišo.

Katarina Benček in Marko Pavlović FOTO: POP TV

V Pulju namreč živijo Katarinini starši. Hiša se počasi končuje in Katarina je nedavno prvič sama prespala v 200 kvadratov veliki vili, ki se lahko pohvali s 700 kvadrati vrta. Na enem izmed družbenih omrežij pa je potožila, da jo je bilo kar malo strah v tako veliki stavbi in da je velika razlika, ali spiš v stanovanju ali hiši:

»Prespala prvo noč v novi hiši. Ne razumem, zakaj me je bilo strah. Res se nisem dobro počutila. Predvidevam, da zato, ker sem celo življenje spala v stanovanju/bloku in se res počutila varno ob sosedih! Še kdo tak, ki je naredil spremembo in mu ni bilo prijetno?«

FOTO: S. N./zajem zaslona

Nekatere sledilke so ji pritrdile, da se to lahko zgodi, če si navajen na stanovanja, in da se bo sčasoma navadila tudi na to.