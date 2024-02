Slovenska vplivnica razburja z izjavo o 'plus size' ženskah: Ne more biti srečna in samozavestna

Patricija Pangeršič velja za eno izmed najbolj znanih slovenskih vplivnic. Je licencirana osebna trenerka in več kot uspešna pri prodaji spletnih programov. Trdi, da je s svojimi programi spremenila življenje že več deset tisoč osebam. Pogosto jo vabijo tudi v radijske oddaje, pojavlja se v reklamah in tudi v podkastih, kjer govori predvsem o vadbi, prehranjevanju in fitnes industriji.

Patricija pa ni znana samo po tem, kar počne, temveč tudi zaradi svojega atraktivnega videza. Brez sramu je namreč priznala, da si je povečala prsi, mnogi pa se težko uprejo tudi ob pogledu na njeno zadnjico. Svojih atributov se Patricija zaveda in brez zadržkov govori o njih. Tako je bilo tudi, ko je pred kratkim sedla za mikrofon YouTuberja Davida Milosavljevića. Posnela sta kar tri ure dolg pogovor, nekatere njene izjave pa so pošteno razjezile številne Slovenke, ki se na družabnih omrežjih zdaj zgražajo nad tem, kar je povedala.

Patricija je namreč dejala, da ne verjame, da so ženske, ki imajo preveč kilogramov srečne in samozavestne. »Pike dobim pri marsikateri objavi. Ko je ženska 'plus size', s plus 30, plus 40 celo plus 50 kilogrami preveč, v spodnjem perilu, in napiše, kako je ona samozavestna in nevem še kaj vse in je spodaj 50 komentarjev, ki ji ploskajo,« je dejala in se čudila, zakaj njej, ko objavi fotografijo natreniranega ženskega telesa očitajo, da išče pozornost.

Čudila se je, zakaj nekomu, ki ima preveč kilogramov, ploskajo za pogum in samozavest, tistim, ki pa se za fit telo trudijo in v to vložijo veliko truda, pa se ne čestita. Doda, da je v ozadju zagotovo zavist oziroma 'fovšija'.

»Ko vidim žensko, ki si ne more modrca sama zapet in ona oglašuje, kako je ona samozavestna in popolna in se dobro počuti v svojem telesu, sem samo tako: Komu ti lažeš? Nikoli v življenju se ti dobro ne počutiš.«