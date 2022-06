Slovenska vplivnica objavila ženitno ponudbo za člana Čukov, vse skupaj je spremljala njegova žena

Lara Nastran je na instagramu s sledilkami debatirala o tem, katere so njihove zvezdniške simpatije. Med kopico imen slavnih in privlačnih hollywoodskih igralcev pa je ena od sledilk zapisala, da je že 10 let zatreskana v Matjaža Končana iz skupine Čuki. Lara je objavila njen odgovor in šaljivo pripisala, da ima za svojega sokrajana ženitno ponudbo.

Ženitna ponudba za Matjaža. FOTO: Instagram

Toda debato je očitno spremljala tudi Matjaževa žena, ki se je hitro oglasila v komentarjih in zapisala: »Mogoče ji pa v naslednjem življenju uspe.«

Oglasila se je Matjaževa žena. FOTO: Instagram

Se je pa med najbolj zaželenimi našel še en čuk, in sicer Jernej Tozon, za katerega že iskalnik Google razkriva, kakšni so najpogostejši zadetki v pocezavi z njegovim imenom.