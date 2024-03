Slovenska pisateljica osvaja tuje trge

Pisateljica, voditeljica in producentka Maja Monrue je nedavno podpisala pogodbo z založbo united p.c. Verlag iz Avstrije, ki je ob dnevu žena izdala njeno knjigo za moške o tem, kako razumeti sodobne ženske, naslovila pa jo je Pot do Nje in je izšla že v petem ponatisu. Knjiga bo na voljo bralcem v Avstriji, Nemčiji in Švici, svoje mesto pa je dobila tudi na letošnjem knjižnem sejmu v Frankfurtu.

»Iskanja založbe za nemški trg sem se lotila podobno kot J. K. Rowling. Poslala sem več kot 150 rokopisov na založbe v Nemčiji in Avstriji in upala na najboljše. Dobila sem tri odgovore, eden se je glasil: 'Zelo nas zanima izdaja vaše knjige. Kdaj lahko podpišemo pogodbo?' In to je tisto, kar hoče slišati vsak pisatelj,« pravi Maja, ki se je za nemški prevod odločila po tem, ko je knjigo Pot do Nje že predstavljala na Kickstarterju, kjer je od svojih ameriških prijateljev prejela povratne informacije, da je knjiga za ameriški trg absolutno premalo feministična.

Sicer pa je vsestranska ustvarjalka zaposlena tudi s svojim podkastom F.A.Y.N., v katerem je gostila skoraj vse pomembne Slovenke in Slovence, od Zvezdane Mlakar do Bojana Cvjetićanina, Tomija Megliča, Jureta Koširja, Vlada Kreslina, Andreja Šifrerja in celo nekaj tujcev, kot sta Bajaga in Gibonni. V stotem podkastu se je odločila za pomembnega gosta – Lada Bizovičarja. »Samo on je dovolj nor, da lahko pričakovanja javnosti vedno znova postavlja na glavo in se pri tem strašno zabava,« pravi Maja, ki je Lada spoznala na koncertu za Urbana, kjer sta oba pomagala pri zbiranju več kot 168.000 dobrodelnih evrov.