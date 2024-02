Tanja Ribič zbodla antiteoretike zarot! Vremenar Gregorčič podal strokovno razlago

Znana Slovenka je znova zbegala sledilce z objavo o pojavu, ki že leta spodbuja teoretike zarot. »Obstojne kondenzacijske sledi ljudje pogosto označijo za t. i. kemične sledi,« pravi strokovnjak za letalstvo in fotograf dr. Ron Smith, član Kraljeve letalske družbe v Veliki Britaniji.

Domnevne kemične sledi naj bi vključevale barij, aluminij, človeško plazmo, širile okužbe z virusom COVID ali neprostovoljna cepiva, njihov namen pa naj bi bili spreminjanje vremena, nadzor populacije, širjenje epidemij ali psihološki nadzor javnosti, piše aerosociety.com.

Kondenz ali kemikalije?

Pojem contrails je okrajšan izraz, ki pomeni kondenzacijske sledi – saj gre v resnici za preprost fizikalen pojav, povezan s kondenzom. Nekateri skeptiki so izraz prilagodili svojim prepričanjem in ga poimenovali chemtrails – kemične sledi.

Ti verjamejo tudi, da obstaja razlika med sledmi, ki izginejo takoj, in tistimi, ki ostanejo dlje. Enako očitno meni slovenska igralka Tanja Ribič, ki je na Facebooku vprašala sledilce za razlago.

Za komentar smo kontaktirali ARSO, ki nam je pojasnil pojav, o katerem se sprašuje estradnica:

»Zračni tokovi lahko vsebujejo različna valovanja in s tem območja povišane zračne vlage (ob dviganjih zraka) in zmanjšane relativne vlage ob spuščanju zraka. Let letala pa je premočrten in seka te, sicer prostemu očesu nevidne, valove. Dokler je letalo v območju visoke relativne vlage, je kondenzacijska sled za njim vidna, ko pa pride v območje suhega zraka, se vlaga iz izpuha ne kondenzira in zato ni vidna,« je za Slovenske novice povedal Branko Gregorčič, univ. dipl. meteorolog in koordinator za stike z javnostjo.

Ali se bodo takšne sledi pojavile, izginile v kratkem času ali obstale dlje, je torej odvisno izključno od lokalnih vremenskih razmer. Ključen vpliv imata vlaga in temperatura. Če je zrak zelo suh, sledi sploh ne nastanejo ali pa so kratkotrajne.