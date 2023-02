Slovenska nevesta priznala: Želim, da bi mi z jezikom slekel obleko

Začela se je nova, druga sezona šova Poroka na prvi pogled. Novi udeleženci, in sicer šest nevest in šest ženinov so se spoznali na fantovščini in dekliščini, kjer so proslavili še zadnjo samsko noč.

Poroka na prvi pogled. FOTO: Planet Delo

Največ pozornosti je že takoj na začetku vzbudila 46 letna nevesta Jasmina, mamica dveh hčera, ki je doma iz Mozirja. Kot je razkrila na začetku, je ločena, z nekdanjim možem pa sta bila v zakonu petnajst let. Zase pravi, da je skrbna, živahna in duhovita ženska. Že takoj na začetku šova, pa je pojasnila, da ji je seksualno življenje izredno pomembno in da si želi ženina, ki ji bo z jezikom slekel obleko.