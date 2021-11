Slovenska kaskaderka dvojnica slavne Megan Fox

Najslavnejša slovenska kaskaderka Tjaša Perko je znova zavihala rokave in v svoj bogati življenjepis vpisala še en karierni uspeh. Simpatična temnolaska je namreč zaigrala dvojnico priljubljene hollywoodske igralke Megan Fox, in sicer je po poročanju POP IN posnela akcijske prizore za četrto nadaljevanje filma Plačanci.

Megan Fox je osupljiva lepotica, ki pa nerada snema akcijske prizore. FOTO: FACEBOOK

Tjaša je v preteklosti že snemala nevarne prizore namesto zvezdnicin, prav tako je pred kamero zamenjala švedsko igralko. Tjaša o svojem novem projektu sicer še ne govori, v preteklosti je že dejala, da jo k molku zavezuje pogodba, se ji je pa Megan Fox kar prek družabnih omrežij zahvalila, »da ji je rešila rit«.

Veliko je bilo streljanja in pretepov.

Dejstvo je, da ameriška igralka nerada snema akcijske prizore, v katerih pa naša kaskaderka neizmerno uživa. Veliko je bilo pretepov in streljanja, a je bilo za varnost menda dobro poskrbljeno, tako kot se za hollywoodsko produkcijo tudi spodobi.