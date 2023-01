Slovenska glasba žaluje, umrl kitarist priljubljene skupine

Umrl je Matjaž Alič-Ramon, kitarist in član idrijske skupine Zablujena generacija, poroča spletni portal 24ur.com. Pokojni kitarist je bil star komaj 43 let, za prezgodnjo smrt pa je kriva bolezen, s katero se je boril dlje časa. Skupina je na svoji spletni strani Ramona pred leti opisala z besedami: »Deluje, videti je in se vede kakor, da bi bil že pred leti član legendarnih Ramonesov. Z njimi ima veliko skupnega, ne zapleta, stvari vzame take, kot so, in se ne obremenjuje z neko navidezno popolnostjo, to delo raje prepusti drugim. V Z.G. vnaša iskrenost, njegovi odrski nastopi pa so vsak posebej unikat, ne je** naštudiranih scen in se raje prepusti toku dogajanja. Občutek ga pri njegovem početju nikoli ne izda.«

Zapisi v slovo

Od pokojnega kitarista se poslavljajo številni slovenski glasbeniki. Dare Kaurič, vsestranski glasbenik, je ob žalostni novici zapisal: »Srce in duša Zablujencev ... Pa sem le upal, da en dan na terasi ob pivu posnameva akustično "Mi smo stare pi*de". Pozdravi tam, kjer koli že si, naše brate, Johnnyja, Joeyja, Dee Deeja in Tommyja ... Ramon R.I.P. «

Med drugimi se mu je poklonila tudi skupina Elvis Jackson, ki je zapisala: »Naš punk rock svet je zapustil Matjaž, kitarist skupine Zablujena generacija. Skupaj smo odigrali nekaj koncertov. Njegove pesmi, rifi in pojava bo ostala zmeraj v spominu.«

Zablujena generacija je vodilna slovenska punk rock skupina zadnjih dveh desetletji . Prihaja iz Idrije, svoje vplive so črpali predvsem od skupin Ramones in Sex Pistols. Njihove najbolj znane skladbe so Pozitiv vabrejšan, Superboy, Sonce nabija, Patricija, Moja Mala ... Leta 2007 so nastopili na izboru EMA s pesmijo Kdo hoče plesati z menoj, osvojili pa četrto mesto.

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...