Slavna dvojčka še nista rekla zadnje

»Marca se želim vrniti na zelenice. Delam na tem, stanje po operaciji se je zdaj na rehabilitaciji v Termah Čatež izjemno popravilo,« je poln optimizma in dobre volje Tilen Klobasa, ki ga je širša javnost spoznala v resničnostnem šovu Kmetija.

Skupaj z bratom Janom je konec leta 2019 tudi zmagal v tem šovu, dve leti kasneje pa sta se slavna dvojčka vrnila v šov, da sta tekmovalcem malo mešala štrene. Da sta oba zagrizena športnika, sta povedala in jasno pokazala že v njunem prvem resničnostnem šovu, Jan pa je svoje športne spretnosti, borbenost in predanost zadanemu cilju pred letom in pol pokazal tudi v Exatlonu, kjer je bil eden glavnih favoritov za zmago, a sta njegov pohod na tron preprečila padec in poškodba roke.

Nogomet igra od petega leta, na igrišču pa je zelo borben. FOTO: Boštjan Rous

Pred dvema letoma je po letu dni igranja zapustil nogometni klub Beltinci in se odpravil čez mejo, v Avstrijo.

Tilen zdaj vse napore usmerja v okrevanje. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

A poškodbe so del športa, to zelo dobro ve tudi Tilen, ki zdaj vse napore vlaga v okrevanje, saj se želi čim prej ponovno predati svoji največji ljubezni – nogometu, ki se mu je zapisal pri komaj petih letih. Zadnjo poškodbo je staknil na nogometni tekmi v Avstriji 15. septembra lani, na desnem kolenu si je strgal prednjo križno vez in poškodoval meniskus. »Bilo je res hudo, nogo sem imel otečeno, niti iztegniti je nisem mogel,« je razlagal Tilen, ki je pred dnevi zaključil dvotedensko rehabilitacijo v Termah Čatež, kjer je njegova poškodovana noga dosegla velik napredek.

Čez mejo ima tudi službo

»Ko sem začel z rehabilitacijo, je bila noga brez mišic, tu sem pa res napredoval. Osebje je profesionalno, vadil sem pod strokovnim vodstvom in to je dalo vidne rezultate,« je razlagal zgovorni Tilen in pokazal, da lahko nogo že povsem skrči, koleno pa škripa, ja, tako kot levo koleno. »Tudi to nogo sem imel poškodovano, poškodba pa je bila podobna kot zdaj. Operacijo sem imel leta 2018, in sicer pri istem zdravniku v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kirurgu dr. Mitji Kozicu. Na desni nogi sem imel v začetku tega leta še eno operacijo, a manjšo, saj so mi vzeli iz noge material, ki so ga vstavili pri prvi operaciji oktobra lani, po kateri je bilo okrevanje veliko daljše, kar šest tednov sem bil na berglah,« je pojasnil.

Pred dvema letoma je po letu dni igranja zapustil nogometni klub Beltinci in se odpravil čez mejo, v Avstrijo. »Iz Maribora, kjer živim, se vsak dan vozim v Avstrijo, kjer igram v šesti nogometni ligi za klub St. Peter, čez mejo imam tudi službo,« pove in doda, da v avstrijskem klubu igrata tudi Jan in njun dve leti starejši brat Alen.

Čeprav igra čez mejo, pa ne pozabi na svoje korenine: »Svojo nogometno pot sem začel v Nogometnem klubu Radgona in tam jo bom tudi končal. Rad bi se vrnil in se tudi bom takoj, ko bo priložnost,« prizna mladenič, ki pa niti resničnostnim šovom še ni rekel adijo. Če bo le priložnost in če se bodo poklopili tudi drugi dejavniki, se bo z veseljem pridružil kakšnemu. »Kmetija ali Exatlon, to je pa tudi to v Sloveniji. Šov mi ne pomeni pritiska, pač pa zabavo,« se je nasmehnil simpatični mladenič in odhitel v fitnes. Zaveda se namreč, da je le z vajami korak bližje nogometnim igriščem.