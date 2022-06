Slakonja rojstni dan praznoval z Dončićem: poglejte, kaj je dobil (FOTO)

Po skoraj petih letih od zgodovinskega uspeha slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu je bila sinoči v dvorani Stožice premiera dokumentarnega filma 2017. Dopoldan so si film ogledali šolarji in mlajši ljubitelji košarke, zvečer pa je sledila še gala premiera z rdečo preprogo, po kateri so se med drugimi sprehodili tudi Luka Dončić, Goran Dragić in številni drugi člani zlate reprezentance, pa tudi številni drugi znani Slovenci.

Dokumentarni film 2017 s podnaslovom Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak prikazuje ozadje ob osvojitvi zlate medalje Slovenije na košarkarskem evropskem prvenstvu v Istanbulu. Prireditev je povezoval igralec Klemen Slakonja in bil po dogodku v devetih nebesih: končno je lahko spoznal velikega zvezdnika iz lige NBA.

»Tegale modela spremljam že odkar je bil 13-letni mladič, zdaj pa je 23-letni mladenič z skoraj vsemi možnimi košarkarskimi nagradami. Naslednje leto držimo pesti še za prstan! Včeraj sem se, na premieri filma 2017 v Stožicah, na svoj rojstni dan, prvič srečal z njim. Fantje s KZS so me presenetili še s podpisanimi Dončićkami. Pa še Lipko je uletel. Da o zlatih fantih s kapetanom Dragićem na čelu in avtogramih za moje mladičke niti ne govorim. Skratka - hvala za najboljši rojstni dan EVER. I am reborn,« je na instagramu (nelektorirano) zapisal Slakonja.

Režiser in scenarist Goran Vojnović je v filmu 2017 prikazal slovensko reprezentanco od prvih pripravljalnih tekem do legendarne zmage in dviga pokala. Zgodbe in zakulisje evropskega prvenstva, ki je 2017 združilo vso Slovenijo, gledalcem predstavijo zlati slovenski košarkarji, selektorja, člani trenerskega štaba in drugi, ki so bili priče tega veličastnemu dogodku.

Premiero si je v Stožicah ogledala vsa košarkarska smetana, opaziti je bilo tudi številne druge slovenske športnike in vplivneže, med drugim Katarina Benček, Challe Sale, Filip Pesek, Denis Porčić-Chorchyp, Franko Bajc, Štefan Hadalin, Rajmond Debevec in še številni drugi.