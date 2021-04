Slaba novica za gledalce Masterchefa

FOTO: Instagram

Tekmovalci Masterchefa so si šele dobro utrli pot med najboljših deset letošnje sezone, ko bo ta teden kuharski šov že prekinjen. Razlog je dopust.Ustvarjalci oddaje so si privoščili prvomajske počitnice, gledalci pa se že sprašujejo, za katere nepredvidljive situacije in kuharske presežke bodo ta teden prikrajšani.V zadnji oddaji je izpadla mlada tekmovalka, ki so jo sotekmovalci nadvse vzljubili. Komu izmed tekmovalcev pa pripisuje največ možnosti za zmago? »Konkurenca je huda in mislim, da je težje oceniti zmagovalca, saj je vsak tekmovalec po znanju popolnoma drugačen od ostalih. Verjamem pa, da lahkodaleč pripelje poznavanje svetovne kuhinje,poznavanje moderne in znanje tehnik,pa znanje na področju slaščic in organiziranost. Kot prijateljica pa seveda najbolj navijam za tiste, s katerimi sem se najbolje razumela,« je povedala za 24ur.