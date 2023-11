Sin Luka je bil edini cenzor Boruta Pahorja (FOTO)

Borut Pahor je že od mladih nog zaprisežen politiki in političnemu delovanju. V slovenskem političnem prostoru je uvajal novitete in predvsem uspešne pristope pri volilnih kampanjah, tako da ga je marsikateri konkurent, ki ga je sprva zasmehoval, začel pozneje posnemati. Te dni je pri Beletrini izšla njegova prva knjiga Zmaga je začetek. »Knjigo sem začel pisati v bolnišnici, kjer sem se znašel okoli božiča leta 2011,« je v uvodu povedal zdaj že nekdanji predsednik in eden najpriljubljenejših slovenskih politikov vseh časov. Zanj je bilo to obdobje tudi najtežje v življenju, leto 2012, ko se je odločil za predsedniško kandidaturo, pa eno najlepših.

Pri pisanju sem pazil, da s svojo porednostjo ne bi koga užalil, predvsem Tanje in Luka.

»Pri pisanju sem pazil, da s svojo porednostjo ne bi koga užalil, predvsem Tanje in Luka,« je še povedal zbranim. Prav sin Luka, ki mu je v času druge volilne kampanje stal trdno ob strani, je bil glavni krivec oziroma mu je dal povod, da je knjigo sploh začel pisati. »Bil je tudi moj prvi in edini cenzor. Luka je moj sin in moj najboljši prijatelj,« je o svojem edincu povedal predsednik. Luka Pečar Pahor, ki danes direktoruje Inštitutu Gajst, je svojemu slavnemu očetu zabičal, da knjiga ne sme biti zatežena, temveč berljiva, vsebovati pa mora tudi njegove napake, spodrsljaje, izpovedi.

