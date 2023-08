Sin Aleksandre Pivec zapušča Slovenijo: poglejte, kam odhaja (FOTO)

Nekdanja ministrica v Janševi vladi Aleksandra Pivec je na svojem profilu na instagramu delila fotografije s poslovilne zabave svojega sina Naja.

»Zdaj pa greš svojo pot, greš po sanje daleč stran ... Pomaham ti z nasmehom, s ponosom v očeh, nočem ti pokazati, da podira se mi svet, zdaj, ko greš.«

Tako je zapisala v slovo sinu, ki odhaja na študij v tujino.

Kot nam je pojasnila Pivčeva, so mu poslovilno zabavo presenečenja organizirali njegovi najdražji in najbližji prijatelji. Ko smo želeli izvedeti, kam sin odhaja na študij in kaj bo študiral, smo prejeli prijazen odgovor, da odhaja v eno izmed držav EU na študij, ki pri nas ne obstaja, zato je izbral eno od priznanih evropskih univerz. Kaj točno in kje bo študiral, ni želel razkriti.

Kot je še pojasnila ponosna mama, je Naj vzorno zaključil svojo gimnazijsko pot in sledi svojemu življenjskemu cilju izbranega študija v tujini. Uspešno je opravil vse stopnje sprejema na izbrani univerzi.