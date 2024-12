Silvestrski pozdrav! Največja glasbena zabava iz Maribora

Dvorana Tabor v Mariboru bo tudi letos gostila osrednjo silvestrsko oddajo, ki obljublja večer poln glasbe, smeha in prazničnega vzdušja. Pod žarometi se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, ki bodo s svojimi nastopi poskrbeli za nepozaben zaključek leta in čaroben uvod v novo leto. Vrhunski glasbeni program in zabavni trenutki zagotavljajo pravo praznično doživetje, ki ga preprosto ne gre zamuditi.

V treh urah programa bo ponudila več kot 150 izvajalcev zabavne in pop glasbe ter narodnozabavnih ritmov. Gostitelji večera so Lorella Flego in Mario Galunič ter Bernarda Žarn in Jože Robežnik. Med drugim nastopajo: Nuša Derenda, Veseli svatje, Žan Serčič, Gadi, Gregor Ravnik, Vikend, Čuki in Stil, Vesele Štajerke, Bepop, Game Over, Sebastian, Power Dancers, Manca Špik, Alfi Nipič, Helena Blagne, Tanja Žagar, Nina Pušlar. Za humor skrbi Radio Ga-Ga s Prvega programa Radia Slovenija.