Saša Lošić o pismih oboževalcev: Sprva je bilo romantično, nato pa ...

Plavi Orkestar je ena najuspešnejših rock skupin z območja nekdanje Jugoslavije, njihova slava pa še traja. Hiti, kot so Suada, Bolje biti pijan nego star in Odlazim so klasike, ki se še danes pogosto predvajajo na radijskih postajah, a »Plavci« se pripravljajo tudi na veliki koncert v Areni Stožice, kjer bodo 21. marca po 35 letih ponovno združili moči v originalni zasedbi.

Pevec, tekstopisec in vodja skupine Plavi Orkestar Saša Lošić - Loša, ki je tudi eden najbolj prepoznavnih glasbenikov na Balkanu, se je nedavno v enem od intervjujev spominjal norih dni, ko so pisma zvestih oboževalcev prihajala v takih količinah, da so jih morali sortirati v kletnih prostorih bloka.

»Sprva je bilo romantično. Odgovarjali smo na vsako pismo, 20 do 30 na dan, a nato je to preraslo vse okvirje. Poštarji so prinašali vreče, nato kombije, polna pisem. Bilo je neverjetno,« je dejal Loša ter pojasnil, da so bila pisma kar v vrečah za krompir.

Stanovalce pevčevega bloka v naselju Alipašino polje v Sarajevu, ki so zaradi količine pisem imeli polne kleti, pa je zmotilo še grafitiranje, zato so na sestanku stanovalcev sklenili, da mora Saša Lošić plačati barvanje stopnišča.

»Vsake štiri mesece sem plačal barvanje celotnega 14-nadstropnega bloka. Bilo je toliko grafitov, da so celo organizirali izlete samo zato, da bi videli moje stopnišče,« se spominja in dodaja: »Minilo je kot sanje. To je bilo burno, zanimivo in edinstveno obdobje. Lepi spomini me vežejo na ta čas.«