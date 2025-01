Saša Lendero in Tilen Lotrič imata videospot za novo pesem! Ne boste verjeli, kateri znani par se je znašel v glavnih vlogah (VIDEO)

Saša Lendero in Tilen Lotrič sta izdala svojo novo pesem Mora se, ki jo spremlja čustveno nabit videospot. V glavnih igralskih vlogah nastopata Jani Jugović, znan kot Cool Fotr, in njegova žena Taja Jugović, ki jo javnost pozna pod imenom Cool Mamacita.

Videospot pripoveduje čustveno zgodbo o izdaji zaupanja v partnerskem odnosu. V njem Jani igra moškega, ki se videva z drugo žensko, medtem ko obupana Taja v solzah trpi. Vizualni elementi poudarjajo notranje konflikte in stisko, kar pesmi daje dodatno globino.

Ob izidu sta Saša in Tilen na svojih družbenih omrežjih zapisala: »Najin duet je končno tukaj! Dolgo sva iskala pravi način, kako vam predstaviti najino zgodbo in končno je tukaj. V njej se boste sigurno našli vsaj malo, midva pa sva vanjo dala zelo veliko sebe. Ne pozabite: 'Moraš it naprej; vse bo še okej.'«