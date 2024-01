Sanja Grohar Kovič: Materinstvo je lepo, a hkrati zelo težko. Popolne slike ni

Lansko poletje ste rodili drugega otroka. Je bila druga nosečnost drugačna od prve?

Sicer sta bili obe lepi, je pa res, da sem bila skoraj prepričana, da bo tokrat deklica, saj je bila druga nosečnost drugačna od prve. Vem, različni nosečnosti še ne pomenita različnih spolov, pa vendar. (Smeh.) Na primer, ena od stvari je bila ta, da sem po osmih letih spet začela jesti meso. Prav ustrezalo mi je. Čeprav ga tudi prej nisem prenehala jesti z namenom, le ni mi ustrezalo v določenem obdobju.

Kaj pa prvi dnevi z drugorojencem? Je bilo mnogo lažje kot v prvo?

Nicolai je podnevi več spal in sem lahko več postorila. Drugorojenec pa spi več ponoči. Torej lahko podnevi sicer manj postorim, a se ne pritožujem.

Kako se je starejši sin odzval na novico, da prihaja dojenček? Kakšen odnos imata zdaj?

Preden sem zanosila, je rekel, da si ne želi bratca ali sestrice. Ko pa sem mu čez nekaj mesecev omenila, da imam dojenčka v trebuščku, se je razveselil in dal poljubč­ka nanj. Iskreno povedano, zelo sva ga pripravljala na brat­ca. Dojenček mu je na primer prinesel tudi darilo. Nisva pa vedela, kako bo. No, zdaj lahko povem, da ga veliki bratec obožuje.

Pri Nicolaiu sem hotela vsem pokazati svojega fantka, bili pa so tudi trenutki, ko nisem želela objavljati. Priznam, da vedno manj želim kazati svoja fanta, če že, pa vedno manj obrazkov.

Kako pa usklajujete obvez­nosti s skrbjo za majhna otroka?

Ni lahko, sploh zato, ker je prvorojenec ostal doma z mano, da vsaj prve mesece dojenčka ščitimo pred boleznimi. Sicer pa je Nicolai že tako samostojen, da mi tudi priskoči na pomoč, se sam zaigra in podobno. Seveda pa je mož v veliko pomoč, ko pride iz pisarne.

Dejali ste, da ste prav med drugo nosečnostjo ugotovili, kako pomembna je skrb zase z naravnimi izdelki. Lahko o tem poveste kaj več?

V prvi nosečnosti v Londonu sem to izkusila, saj je bila večina krem, ki sem jih uporabljala, neprimernih ali škodljivih za nosečnico. Prav zamislila sem se in takrat se je porodila ideja, da bi nekoč imela svoje naravne izdelke, narejene v Sloveniji. Čez nekaj let se je začela razvijati Lepa Cosmetics. Leto testiranja in sodelovanja z biotehnologinjo je bilo potrebno, da smo ustvarili pravo recepturo za šampon, ki odpravlja prhljaj, ne škoduje lasišču, pomirja srbečico in pospešuje rast las. Ko sem jo začela preizkušati, sem prekinila vsa sodelovanja, povezana z lasno kozmetiko, in od takrat uporabljam le izdelke naše Lepe.

Od nekdaj vas poznamo kot ljubiteljico naravnih izdelkov, kako jih najdete, prepoznate?

Takrat sem najprej odkrila Zeliščno posestvo Cvetka in uporabljam njihove kremice. Pozneje pa smo poleg lasne kozmetike pri Lepi razvili še naravne izdelke za kožo, kremo za roke in maslo za telo. In še se bomo razvijali.

V zadnjem času ste najbolj poznani kot spletna vplivnica. Kako se odločate, koliko na spletu izpostaviti svoja otroka?

FOTO: Blaž Vatovec

Ha, ta zloglasni naziv, ki marsikomu ni všeč ... Jaz to vidim tako, da gre svet naprej z digitalno dobo in to je nova vrsta služb. Pa ni vse blišč, kar se sveti, saj dejansko delaš več in do poznih ur, nimaš določenega urnika. Prednost pa je, da si sam prilagajaš urnik. Instagram sem razvila že v Londonu in iz hobija je na­stala služba. Pri Nicolaiu sem hotela vsem pokazati svojega fantka, bili pa so tudi trenutki, ko nisem želela objavljati. Priznam, da vedno manj želim kazati svoja fanta, če že, pa vedno manj obrazkov.

Na družbenih omrežjih vidimo različne pristope, tako mamice, ki kažejo samo lepe trenutke, kot tiste, ki svojim sledilcem ponujajo tudi vpogled v manj lepe trenutke materinstva. Kaj se vam zdi bolje, bolj koristno?

Ne obsojam nikogar. Naj vsak dela, kar želi. Je kar logično, da se ljudje ne snemajo, kadar so žalostni in preživljajo težka obdobja. Vesele trenutke pa vsi radi delijo. Jaz sem pokazala tako lepe kot realne trenutke. Ni vedno vse lepo. Materinstvo je lepo, a hkrati zelo težko. Popolne slike ni.

Od kod črpate informacije, tako med nosečnostjo kot pri vzgoji in skrbi za otroka? Informacij je danes res veliko, kako ločiti zrnje od plev?

V prvi nosečnosti sem prebrala veliko knjig babic, zdravnikov … Toliko stvari me je zanimalo, kupila sem spletne tečaje strokovnjakov in podobno. Seveda pa se ne naučiš vsega iz knjig, temveč iz življenja. Zdrava kmečka pamet. Sicer pa vsaka mami oziroma starš sam presodi, kaj je najbolje za njegovega otroka in družino.

Tako sem bila vajena pljuvanja v prejšnjih letih, da nisem mogla verjeti, kako lepe odzive sem prek medijev in instagrama prejela po oddaji.

Kaj pa vsi dobronamerni nasveti, ki letijo v nosečnico in mamico z vseh strani, upoštevate vse?

Uh, te imam najraje. Ne. (Smeh.) Vedno rečem, da ne dajaj nasveta, če te ni nihče prosil zanj. Me niti ne zanimajo, vedno se ravnam po sebi.

Leta 2021 ste nastopili v oddaji Kdo si ti? in se za kratek čas vrnili na televizijo. Načrtujete po koncu porodniškega dopusta kaj podobnega? Kakšen skok na televizijo ali v glasbene vode?

Kdo si ti? Zvezde pod masko je bila super oddaja. Zelo sem uživala. Snemali smo v Budimpešti in res je bila lepa izkušnja. Na odru sem bila sproščena, saj sem pela pod masko brez obsojanja že vnaprej in odzivi so bili odlični. Tako sem bila vajena pljuvanja v prejšnjih letih, da nisem mogla verjeti, kako lepe odzive sem prek medijev in instagrama prejela po oddaji. Potem sem vodila še oddajo na Planetu in priznam, da mi vodenje in nastopanje ustrezata. Vedno pravim, da bi vodila še kak šov, nekaj zabavnega. Morda v tandemu s kom. Skratka, vedno dam v vesolje in potem pride. Tudi pri petju nisem rekla zadnje. Na glasbene odre pa se bom vrnila le takrat, ko bom z odlično ekipo ustvarila nekaj kakovostnega. Česa napol raje ne.