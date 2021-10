Samo in Iza Sia Login šokirala: konec je!

»V izogib ugibanjem, napačni interpretaciji in morebitni posledični zmedi, prijatelje in javnost obveščava, da sva se v osebnem življenju ločila,« sta v kratkem sporočilu kar prek facebooku zapisala Samo in Iza Sia Login. Ob tem prijatelje in javnost prosita, da spoštujejo zasebnost njune odločitve, ki je ne želita in, kot pravita, nimata dolžnosti komentirati javno.



»Ker so najini skupni cilji glede prihodnosti človeštva in našega planeta višji od najinih zasebnih, z ekipo Login5 Fundacije še naprej skupaj delava na uresničevanju našega poslanstva,« sta še sporočila javnosti.



