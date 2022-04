S solzami v očeh pela o očetu in Heleno Blagne pretresla do kosti

V oddaji Znan obraz ima svoj glas so znova tekle solze. 'Kriva' je bila tokrat Nastja Gabor s presunljivo imitacijo Kelly Clarkson in izvedbo pesmi Piece by Piece. Nastja je med nastopom komaj zadrževala solze, v mislih je namreč imela svojega očeta. Njune poti so se ločile, ko je bila stara 16 let. »To je bilo najtežje obdobje v mojem življenju. Bil mi je vse. Ta odhod me je zelo bolel,« je povedala. Dejala je še, da ve, da tudi njega to precej boli.

Njen nastop je močno ganil tudi žirante, Ana Maria Mitič si je brisala solze, prav tako Helena Blagne, ki je dejala, da jo Nastja z nastopom zadela do kosti. »Čestitam in hvala, ker si nas spomnila, kaj je v življenju najpomembnejše.«