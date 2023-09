RTV Slovenija se po napaki opravičuje. Ste videli, kaj se je zgodilo?

Pred dnevi smo poročali o neprijetnosti, ki se je pripetila voditelju programa RTV Slovenija Luki Svetini. Na tisti dan so namreč Odmeve pripravljali vnaprej, ali vsaj del oddaje, in enega od kadrov so morali ponavljati. Zgodila se je napaka in zvečer ob standardnem času so predvajali tisti posnetek, v katerem se je napaka zgodila, ne pa ponovljenega, torej, popravljenega.

Nekateri so hiteli govoriti, da gre za sabotažo, drugi opozarjajo, da se takšne stvari pač dogajajo. Nekateri so hiteli udrihati po voditelju Svetini, drugi so ga branili, tudi kolegi.

Zamrznjen program

Takoj naslednji dan se je v programu RTV Slovenija pripetila nova napaka. Bralec, ki je želel zjutraj pogledati ponovitev teh istih Odmevov, o katerih so govorili domala vsi, je namreč naletel na »zamrznjeno« sliko. To je trajalo več minut, nam pripoveduje, potem pa so namesto oddaje predvajali reklame oziroma napovednike.

Odgovor poslali 11 dni kasneje

To se je zgodilo 31. avgusta. Še isti dan smo na javni zavod RTV Slovenija naslovili prošnjo po pojasnilih, kaj je pripeljalo do nedelovanja programa, in 11. septembra je s Kolodvorske v naš nabiralnik priromal odgovor.

»Pri predvajanju ponovitve Odmevov je prišlo do težav s predvajalnim strežnikom, zato se je posnetek ustavil. Gledalcem se za nevšečnosti opravičujemo,« so zapisali.

Popravljeni posnetek Odmevov je danes sicer dostopen v spletnem arhivu RTV.