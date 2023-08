Ste videli, kaj se je zgodilo Luki Svetini v Odmevih? Pravijo, da diši po sabotaži (VIDEO)

Pravijo, da kdor dela, tudi greši. A napake enih so manj vidne kot drugih. Denimo, če si voditelj Odmevov, te težko ostanejo skrite, saj jih (lahko) vidi širna Slovenija.

Neprijetnost se je tokrat pripetila voditelju iz programa RTV Slovenija Luki Svetini. In medtem ko nekateri govorijo o sabotaži, so drugi jasni, da se takšne stvari pač dogajajo.

Kaj se je pravzaprav zgodilo? V uvodu pogovora je Svetina imensko predstavil sogovornika, ministra Matjaža Hana in Luko Mesca, nato pa se jima je zahvalil za vabilo. Verjetno se je želel zahvaliti za to, da sta se odzvala vabilu. Snemanje so zato morali ponoviti, v eter pa je na koncu šel napačen posnetek.

»Pogosto se zgodi, da kakšen uvod pri vnaprej posnetem pogovoru ponovimo. Redkeje se zgodi tehnična napaka, da se tega ne odreže. Žal se je to danes zgodilo: ni bilo sabotaže, samo človeška napaka. V arhivu MMC pa je že pravi posnetek. Iskreno opravičilo,« je prek družabnega omrežja X, prej twitter, sporočil Svetina. »Samo enkrat smo ponavljali začetek in ja, napačnega so predvajali,« je bil jasen. Dodal je še, da za napačno odrezan prispevek ni kriva tajnica režije, ker pa je bilo že v drugem delu oddaje, ni bilo časa, da bi naložili popravek.

Nepošteno in zavržno

Kolegu je v bran stopila javnosti dobro znana novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl: »Sinočnji Odmevi. Lahko nam je voditelj všeč. Lahko nam voditelj ni všeč. Toda izbljuvati nanj toliko gnojnice je milo rečeno nepošteno in zavržno.«

Tiste, ki s kavčev trosijo modrosti, vabi, naj pridejo voditi oddajo v živo. Prepričana je, da za včerajšnji fiasko voditelj ne nosi nobene krivde: »Da se je v napovedi zmotil je tako običajna zadeva, kot zjutraj vstane sonce. Ko moraš sfokusirano misliti na tisoč in eno zadevo, se pač zgodijo lapsusi. Ga ni voditelja, novinarja.., ki jih ne bi imel v svoji karieri. Sinoči je zaribala tehnika. Nekdo ni odrezal začetni voditeljev "gaffe" in v eter je šel neprečiščen vnaprej posnet pogovor. Ja, pogovore se pogosto posname vnaprej, ker se bodisi gostje ne morejo časovno prilagoditi oddaji, lahko dobijo hkratno vabilo iz drugega medija, lažje je brzdati minutažo ... Ni da si voditelj "ne upa v živo", kot napletate na družbenih omrežjih. Lahko bi se zgodilo Igorju, Rosviti, Jasmini ..., vsakemu. Sinoči se je pač Svetini. Prav je, da se razišče odgovornost. Da se iz napak nekaj naučimo.«

Namesto ponovitve Odmevov napovedi in oglasi

Mimogrede: če ste danes zjutraj, kmalu po 6. uri, čakali na ponovitev Odmevov na prvem programu RTV Slovenija, jih niste mogli spremljati. Slika je bila nekaj časa zamrznjena, nato pa so sledile napovedi in reklame, nam je javil bralec. Na RTV Slovenija še preverjamo, kaj se je zgodilo.

