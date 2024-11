Rominje pri Pirc Musarjevi: poglejte, kaj so zajtrkovale (FOTO)

»Deževno sredo so mi polepšali prijetni obiski. Zjutraj sem zajtrkovala z romskimi ženskami iz Pušče. O vsem smo se pogovorile – od romskih receptov do vzgoje otrok in izobraževanja,« je zapisala predsednica Nataša Pirc Musar na facebooku, kjer je objavila tudi videoposnetek.

Na videoposnetku vidimo, da so obiskovalke predsedniške palače pogostili s sendvičem, sadjem in desertom. Romske ženske so se v zahvalo za prijetno srečanje Pirc Musarjevi zahvalile s kuharsko knjigo Romska prehranska dediščina.

Predsednica države je zajtrkovala z romskimi ženskami iz Pušče. FOTO: Zaslonski Posnetek

Pozneje so predsednico obiskali še varovanci Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar. »Polepšali so mi dan s svojo energijo in ročno izdelano skodelico, ki so mi jo podarili,« je navedla.

