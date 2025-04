V boj za cvičkovo princeso

Pomlad je tu in v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske se že pripravljajo na 53. Teden cvička, v sklopu katerega bodo tudi letos izbrali novo cvičkovo princeso, 26. po vrsti. Zdajšnja cvičkova princesa Blažka Ilovar, ki prihaja iz Društva vinogradnikov Šmarjeta, bo po letu dni poslanstva krono predala naslednici, in sicer na osrednji prireditvi, ki bo v soboto, 24. maja, na novomeškem Glavnem trgu.

V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske zato vabijo dekleta, ki so že dopolnila 18 let in so iz vinorodnega okoliša Dolenjske, da se odzovejo povabilu. Seveda morajo biti kandidatke povezane z vinogradništvom, poznati morajo osnove vinogradništva in kletarjenja, predvsem cvička, vsekakor pa si morajo želeti postati del zgodbe o cvičku in njegovi družini.

Najbolje je, da si kandidatke pridobijo podporo v enem od 32 društev vinogradnikov, ki so povezana v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske. Prijave pričakujejo do 22. aprila.