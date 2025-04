Že po tradiciji je Turistično društvo (TD) Tuhinjska dolina v Snoviku štirinajst dni pred veliko nočjo pripravilo praznični sejem. Šotor pri tamkajšnjih termah so napolnili razstavljavci z velikonočno ponudbo, točno ob 10. uri, ko so odprli vrata, pa so začeli prihajati obiskovalci iz bližnjih in daljnih krajev Slovenije. Stojnice so ponujale prav vse, kar potrebujemo za lepe in doživete praznike. Med njimi so bili tudi tisti, ki se ukvarjajo s predelavo mesa v šunke in klobase ter druge dobrote, in domače gospodinje, ki so napekle kruh, piškote in potice, vse v duhu bližajočega se največjega...