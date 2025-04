To je noro, kar je Dončić naredil po vrnitvi v Dallas, sprejeli so ga z ovacijami, solz ni skrival (FOTO in VIDEO)

Vrnitev Luke Dončića v Dallas je bila nekaj posebnega. Tako je svoje novo moštvo Los Angeles Laker popeljal do zmage s 112:97. Pred tekmo se mu je Dallas poklonil, več o tem tu.

Luka pa je proti bivšemu moštvu dal 45 točk. S tribun je bilo slišati vzklike »MVP«, o tem, da ga občinstvo še vedno kuje v zvezde, ni nobenega dvoma.

Zgodba Dončića, ki je košarkarsko pot začel v Ljubljani, nato v rosnih letih odšel v Španijo in se še kot najstnik prebil do lige NBA, bi zlahka našla upodobitev na filmskem platnu. Del zgodbe bi bila zanesljivo tudi vrnitev v Teksas, ki ga je moral 2. februarja nepričakovano zapustiti po slabih sedmih letih. Dallas je svojega nekdanjega zvezdnika s številko 77 ob vrnitvi dočakal z ganljivim sprejemom.

FOTO: Jerome Miron Imagn Images Via Reuters Connect

Tako Dončić kot navijači so dokazali, kako tesno vez so stkali zadnja leta

Košarkarja so v nekdanjem klubu sprejeli z videom o njegovem prihodu v klub in izseki njegovih mojstrskih potez na igrišču. In ob ogledu slovenski košarkar ni mogel zadržati solz. K temu so pripomogle tudi bele majice z napisom Hvala za vse v slovenščini, s katerimi so gledalci v dvorani American Airlines pričakali vrnitev svojega ljubljenca. V tem slogu se je nadaljevalo, stoječe ovacije, vzkliki MVP ob prostih metih ...

»Ko sem gledal video, sem mislil, da sploh ne bom mogel igrati. Ne vem kako mi je to uspelo,« je 45 točk na tekmi komentiral Dončić. »A imel sem izvrstne soigralce, ki so mi pomagali,« je še dejal.

Dončić je na tekmi dosegel tudi osem skokov, šest podaj in tekmecem ukradel štiri žoge. Izdatno mu je s 27 koši pomagal LeBron James, Rui Hachimura je za ekipo iz Kalifornije dosegel 17 točk. Pri Dallasu je bil s 23 koši najbolj razpoložen Naji Marshall.

FOTO: Jerome Miron Imagn Images Via Reuters Connect

FOTO: Sam Hodde Getty Images Via Afp

FOTO: Sam Hodde Getty Images Via Afp

Gledalci so videli tudi napeto predstavo na igrišču. Tekma je bila napeta vse do pet minut pred koncem, ko je LeBron James zadel za 103:93. Za +12 je nato poskrbel 26-letni Slovenec, s trojko pa nato pri 108:94 zapečatil usodo Dallasa in potrdil pričakovani neposredni nastop jezernikov v drugem delu sezone.

FOTO: Jerome Miron Imagn Images Via Reuters Connect

FOTO: Jerome Miron Imagn Images Via Reuters Connect

Los Angeles bo spet igral v petek, ko na zahodno obalo prihaja Toronto.