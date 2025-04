Ana je nova mlečna kraljica

Nova, že 18. mlečna kraljica Zelene doline Slovenije je Ana Stenovec, ki prihaja iz velike družine in s kmetije v okolici Prebolda v Savinjski dolini, kjer se ukvarjajo z živinorejo, rejo piščancev in prašičerejo. Zato je od mladih nog vpeta v delo na kmetiji, za katero pravi, da ni le obveza, ampak način življenja.

»V prostem času se rada sproščam v naravi, obožujem šport, tudi kuhanje in sem rada v dobri družbi. Verjamem, da nas izkušnje bogatijo, med njimi tudi ta, ki jo prinaša naziv mlečne kraljice,« pravi Ana, diplomirana inženirka agronomije in študentka drugega letnika magistrskega študija prehrane na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki bo z veseljem širila zavedanje o pomenu lokalne hrane in vsakodnevnega uživanja mlečnih izdelkov, ki so temelj zdrave in uravnotežene prehrane.

Za mlečno kraljico Zelene doline jo je okronala Mlekarna Celeia. »Ana je izstopala že na izboru. S svojo srčnostjo, pristnostjo in zavzetostjo je vzpostavila močno povezavo z vrednotami Zelenih dolin. Je odlična povezovalka znanja, izkušenj in mladostnega navdiha,« je po razglasitvi dejala vodja projekta mlečna kraljica Marjeta Železnik. Ana, ki ji je obleko po meri izdelala modna oblikovalka Maja Štamol, bo leto dni ambasadorka blagovne znamke Zelene doline ter slovenskega mleka in mlečnih izdelkov, pa tudi promotorka zdravega načina življenja in pomena lokalno pridelane hrane.

Ključe za avto, ki ga bo vozila leto dni, ji je izročil Nejc Praprotnik iz avtohiše PSC Paprotnik.

»Podpiramo pomen slovenske prireje mleka, lokalne samooskrbe in trajnostnega razvoja prehrane, ki je odločilnega pomena za prihodnost ne samo naših krajev, ampak celotnega sveta,« poudarja direktor Mlekarne Celeia Vinko But. Mlekarna Celeia je sicer največja mlekarna v slovenski lasti in vsak dan predela mleko z več kot 600 kmetij iz savinjske, šaleške, koroške, širše celjske in kozjanske regije.