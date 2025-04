Zaradi skeča z Zrnecem in Bizovičarjem doživel incident v prodajalni sadja (VIDEO)

Miha Brajnik je igralec, voditelj, producent in nenazadnje tudi ljubitelj narave. V nove ŠOKkastu je spregovoril o svoji bogati karieri, kjer je preizkusil vse od srednješolskih odrov do profesionalnega gledališča je polna zanimivih zgodb, trdega dela in neomajne predanosti umetnosti. Posebno zgodbo so spisali z ekipo oddaje na POP TV-ju.

Takrat so se skupaj z Jurijem Zrnecem in Ladom Bizovičarjem proslavili v oddaji As ti tud not padu? Oddaja je bila prvič predvajana jeseni leta 2007, zadnjič pa decembra 2009. V 5 sezonah so predvajali 69 oddaj in svoboda, ki so jim jo namenili nadrejeni je bil neprimerljiva z današnjimi časi. Čisto brez težav pa vendar ni šlo. Po nekem skeču se je zameril prodajalcu sadja in zelenjave, ki mu je povedal, da njihovo duhovičenje ni bilo smešno. Šlo je za spodnji skeč z naslovom zemljo krast. »Na poti na Gorenjsko sem se ustavil na enem postajališču, kjer je bila tudi prodajalna sadja in zelenjave. Prišel sem in gledal, hotel sem nekaj kupiti, in mi je prodajalec rekel, ni smešno,« kar se je nanašalo na skeč, ki je karikiral tudi dejanja Albancev.

Miha je izrazil svojo zaskrbljenost glede prevelike politične korektnosti, ki omejuje humor in umetnost. Omenil je, kako so v preteklosti ustvarjali skeče, ki danes zaradi politične korektnosti ne bi bili sprejeti. Miha meni, da bi morali umetnosti pustiti več svobode in manj omejitev, saj humor izgublja svojo moč, če je preveč omejen.