Razkrivamo, kako je pri nas uživala Naomi Watts

Paket dobrodošlice je zvezdnico izjemno razveselil, domov pa je odnesla olje oljne ogrščice.



Srhljiva zgodba o preživetju

Zimska idila, v kateri je neizmerno uživala.

Slovenija ji bo za vedno ostala v lepem spominu.

Februarja se je v sklopu snemanja filma Neskončna nevihta na Krvavcu mudila hollywoodska igralka. Da je 52-letna zvezdnica navdušena nad lepotami naše deželice, je priznala tudi sama, s tem ko je na svojem profilu na instagramu redno objavljala fotografije in posnetke s Krvavca, nad njimi pa so bili navdušeni tudi njeni stanovski kolegi in kolegice iz Hollywooda. Zdaj smo ekskluzivno izvedeli, da je bila lepa igralka nad lokacijo in naravo navdušena, a tisti, ki so ji bili v času snemanja blizu, vse do danes niso želeli izdati informacije, kje je prebivala. S soigralkoin režiserkoje dva tedna prebivala v idiličnih Apartmajih Krvavec, na slikoviti planini Jezerca.V nasprotju s številni zvezdniki svetovnega kova Naomi menda ni imela nobenih posebnih zahtev, kaj si želi imeti v apartmaju, se je pa kljub temu razveselila paketa dobrodošlice, polnega lokalnih dobrot. S seboj je domov odnesla olje oljne ogrščice kmetije Keržič. V času bivanja pri nas si je zaželela svežega kruha, ki si ga je spekla kar sama v aparatu za peko kruha. Omenila je, da so številni njeni prijatelji med koronavirusom pekli kruh doma, sama pa za to še ni imela priložnosti.Za seboj je pustila celo scenarij. Iz apartmajev sporočajo, da je bila do vseh izjemno prijazna, opisali pa so jo tudi kot preprosto osebo. Nič nenavadnega, da je bila tako navdušena nad svojim začasnim prebivališčem v Sloveniji, saj je imela v Apartmajih Krvavec na voljo 75 kvadratnih metrov, ki so razporejeni v dveh nadstropjih, poleg tega je imela veliko teraso. Apartmaji so blizu smučišča, a hkrati dovolj daleč, da je imela zasebnost in mir za vsakodnevno pripravo na snemanje.O tem, da se hollywoodska zvezdnica mudi v Sloveniji, kamor je pripotovala 17. februarja, se je veliko pisalo, predstavniki sedme sile pa so dolgo ugibali, kaj se snema pri nas. Dvakratna nominiranka za oskarja in dobitnica zlatega globusa je sodelovala v ameriški produkciji Infinite Storm (Neskončno neurje), ki sta jo režirala poljski dvojecin Malgorzata Szumowska, na velika platna pa prihaja prihodnje leto. Zgodba sledi glavni junakinji na poti samoodkrivanja, ki se sprevrže v srhljivo zgodbo o preživetju. Krvavec je tako produkcijski ekipi služil kot kulisa zimske divjine, v kateri se znajde glavna junakinja. Film je posnet po člankuVisoki kraji: Stopinje v snegu. Sledi čustveni zgodbi, mame, medicinske sestre in gorske vodnice, ki je bila na solo pohodu na Mount Washington (New Hampshire), ko jo je ujelo snežno neurje, zaradi česar jo je moral v drzni akciji rešiti neznanec. To pa ne bo prva epska zgodba o preživetju za igralko, saj ji je film Nemogoče iz leta 2012 o katastrofalnem cunamiju na Tajskem leta 2004 prinesel obilico nagrad, tudi nominacijo za prestižnega oskarja.