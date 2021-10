Razkrili posnetke s fantovščine, Aneja je bilo na smrt strah

Anejeva fantovščina FOTO: Zajem Zaslona

Sveže poročenainsta v oddaji Vikend paket obujala spomine na svojo sanjsko poroko in dejala, da jima je žal, da je njun najlepši dan tako hitro minil. Pridružil pa se jima je tudi drugi član skupine BQL,in razkril, kaj je mlajšemu bratu ušpičil na fantovščini.Aneju je bil sicer priča prijatelj, ki živi v Londonu, Rok pa je seveda pomagal pri pripravah in poskrbel za posebno presenečenje. Sredi BTC-ja je stala ogromna blazina, nanjo pa je Anej z vrtoglave višine skočiti z žerjava.Posnetki, ki so jih pokazali na TV Slovenija, razkrivajo, da je bilo Aneja na smrt strah, pa vendar je skok s 15 metrov - ki je ponazarjal skok v zakonski stan, zmogel brez težav.