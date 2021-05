Razkrili, kako utrujajoče je v Masterchefu

Snemanje oddaj za kuharski šov Masterchef je za tekmovalce in celotno ekipo zelo naporno. Kljub temu da je bila letošnja sezona posneta vnaprej, pa v tem tednu zaradi prvomajskih počitnic gledalcem na sporedu niso ponudili novih oddaj. So pa v zameno odgovarjali na vprašanja uporabnikov na instagramu, kjer smo med drugim izvedeli, koliko časa potrebujejo za snemanje ene oddaje in kdaj je bila letošnja sezona posneta.Na vprašanje, kako intenzivno je snemanje kuharskega šova, so ustvarjalci odgovorili: »Snemanje je zelo naporno. Ena oddaja se snema en dan – od jutra do večera.«Koliko časa pred predvajanjem oddajo posnamete? »Ni pravila. Po navadi smo oddajo začeli snemati februarja in se je v času predvajanja po televiziji, še vedno snemala. To sezono smo zaradi znane situacije posneli že lani jeseni,« so zapisali in dodali, da je bilo zadnje snemanje precej stresno tudi za tekmovalce, ki so morali ves čas snemanja biti v mehurčku, živeti skupaj in niso smeli domov.Gledalce je tudi zanimalo, zakaj ima sodnikpokrsko oz. brezizrazno lice? »Saj nima. Letos je celo solzo potočil,« so se na račun Bineta malce pošalili ustvarjalci oddaje.