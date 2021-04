Med snemanjem Masterchefa mu je umrl oče

V zadnji oddaji Masterchef jenavdušil sodnike s svojim burgerjem.je dejal, da takšnega še ni pokusil,pa, da so okusi zelo dobro uravnoteženi. Bine je bil nad edinstvenim burgerjem tako navdušen, da mu je predlagal, da to postane njegov signature dish, kar bi se v prevodu lahko glasilo avtorski burger.Žigo so pohvale tako ganile, da so se v njegovih očeh nabrale solze. Ponosen je nase, da je še vedno v oddaji: »Naučil sem se, da ti življenje včasih prinese stvar, na katero ne moreš vplivati. Izgubil sem očeta med Masterchefom. Nihče si ne more predstavljati, kako je to hudo, ko se zgodi nekaj takega ...« A Žiga se sanjam kljub težki preizkušnji ni odpovedal. Prepričan je, da bi njegov ati želel, da gre z glavo pokonci in samo naprej.»Ponosen sem na sebe ful, ker je res težko študirati o kuhinji, ko se ti take stvari dogajajo. Sicer se da, samo moraš biti res močen, iti naprej in 'gasa',« je zaključil.