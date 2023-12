Rafko Irgolič pri svojih 90-ih letih dočakal to lepo novico (VIDEO)

Pevec zabavne glasbe Rafko Irgolič je ob svojem 90. rojstnem dnevu, ki ga bo praznoval konec decembra, dočakal izid biografije Nepozabno življenje. Knjigo je napisal Ivan Sivec, v njej pa je zaobjel Irgoličevo življenje in zapise o njem. Knjigo bodo v sredo predstavili v Tržiču.

Avtorizirana biografija, ki jo spremljajo tudi fotografije, je nedavno izšla pri zavodu Iskreni. Pisatelj je v njej predstavil Irgoličevo pevsko pot, vključeni so tudi njegovi spomini ter intervjuji, ki so sledili po tem, ko se je pojavil v javnosti.

FOTO: Press

Poklicno je Irgolič deloval v zobozdravstvu, a že v družini so prepevali. Kot je povedal za STA, iz petja ni želel delati kariere, preprosto je rad prepeval. Svojo pot je začel pri študentskem plesnem ansamblu, ki je nastopal v Narodnem domu v Ljubljani, nato pa je srečal "prave glasbenike", s katerimi je sodeloval v nadaljevanju.

»To je bil čas, ko se je ob sobotah študentarija pojavila na raznih plesiščih, tudi v Narodnem domu. Seznanil sem se s temi fanti, začeli smo se družiti in smo pripravili repertoar. Srečal sem prave ljudi,« je za STA povedal Irgolič.

Sivi zidovi starega mesta

Bil je udeležen pri začetkih Slovenske popevke na Bledu v 60. letih prejšnjega stoletja, saj je nastopil na prvih štirih festivalih. Na prvem festivalu leta 1962 je izvedel skladbo Sivi zidovi starega mesta. S festivalom so bila takrat povezana imena, kot so Stane Mancini, Beti Jurkovič, Marjana Deržaj, Majda Sepe, Lidija Kodrič in Oto Pestner, ki so nastopali ob spremljavi takratnega Plesnega orkestra Radia Ljubljana, kasneje preimenovanega v Big Band RTV Ljubljana oziroma RTV Slovenija, ali radijskega simfoničnega orkestra.

Besedila za popevke so jim pisali pesniki, denimo Gregor Strniša, in tekstopiska Elza Budau, glasbo pa je za Irgoliča največkrat prispeval Jože Privšek.

Znan po teh pesmih ...

Največjo priljubljenost je Irgolič dosegel s skladbo Moj črni konj. Javnost ga je poznala tudi še po drugih kavbojskih pesmih in popevkah, kot so Oh, Suzana, Deček s planine in Pred mano je poletje.

Z več ansambli je pel tudi narodnozabavne skladbe. V arhivu ima zabeleženih kakšnih sto posnetkov. Leta 2016 mu je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podelil častno Gallusovo značko za več kot 30-letno ljubiteljsko kulturno udejstvovanje.

Irgolič se je najprej navduševal nad gledališčem, na tem področju je pred nekaj leti sodeloval tudi z Mladinskim gledališčem v Tržiču, ki mu je ob letošnjem jubileju pripravilo predstavitev knjige. Predstavili jo bodo v sredo, 27. decembra, ob 18. uri v dvorani Kulturnega centra Tržič.