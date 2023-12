Radečani obiskali Šeška, ta pa se je ob obisku izkazal na najboljši možen način (FOTO)

»Prijetna dva dneva s prijatelji v Leipzigu sta za nami. Seveda smo si ogledali tudi nogometno tekmo z našim Benjaminom Šeškom v glavni vlogi. Benijev gol, zmaga RB Leipzig in dobra družba so bili pika na i za dva nepozabna dneva,« je po vrnitvi iz Leipziga pred dnevi ponosno razkril župan Radeč Tomaž Režun, ki se je v tem nemškem mestu mudil s še nekaj Radečani, vsi pa so na Šeška seveda izjemno ponosni. Med drugim sta bila v Leipzigu Zoran Čulk in Janez Prešiček.

Tudi na ta način so Radečani izkazali spoštovanje do sokrajana, uspešnega, komaj 20-letnega mladega profesionalnega nogometaša, ki igra na položaju napadalca v nemškem klubu RB Leipzig. Že septembra so mu v Radečah izkazali pozornost tudi s tem, da je iz rok župana Režuna prejel posebno priznanje, in že takrat se je rodila ideja, da se bodo udeležili ene od tekem v Leipzigu.

Veselje je bilo še večje, saj je ravno na tej tekmi odločilni gol za zmago dal Beni, kot mu pravijo domačini. Na letošnji razglasitvi najboljših športnikov leta je prejel tudi priznanje kot najobetavnejša športna osebnost leta.