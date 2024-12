Tjaša M. Kos: Če čez leto niste delali na tem, ne pričakujte prijetne božične večerje

Gostja aktualnega podkasta Na robu je bila psihologinja, doktorica psihoterapevtske znanosti Tjaša M. Kos. Z novinarko Pijo Kapitanović sta govorili o veselju in stiskah, ki jih prinaša december.

Zadnji mesec v letu namreč za marsikoga ni prav nič vesel, saj številne obveznosti, bližajoči zaključni roki projektov, službene zabave in otroške prireditve, vse aktivnosti, ki polnijo družinski koledar, ustvarjajo pritiske, pod katerimi se telo lahko zlomi.

Po drugi strani pa se pri tistih, ki živijo sami in nimajo tako polnega življenja, še bolj krepi občutek osamljenosti.

»Tega, kaj vse je treba narediti decembra, je res ogromno in časa za veselo sproščenost, ki jo prikazujejo Instagram in socialna omrežja, za marsikoga dejansko ni. Na drugi strani imamo pa ogromno ljudi, ki se dejansko soočajo z veliko praznino. Danes gredo otroci študirat v tujino, imamo veliko družin, kjer se otroci odselijo v druge države, razseljene družine. Ogromno ljudi je ločenih, veliko je starih, osamljenih. Ta razlika med temi slikami, ki jih prikazujejo družabni mediji, in našo realnostjo je pogosto orjaška in ta velika razlika povzroča ogromno notranjih stisk,« pravi Kosova.

