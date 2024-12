Oriana Girotto iskreno o ljubezni na prvi pogled (VIDEO)

V odličnem pogovoru, ki že od samega začetka ponudi ogromno iztočnic za razmisleke o odnosih in ljubezni, sta Bruno Šimleša in Oriana Girotto razglabljala o temi, o kateri se vrti naš svet - ljubezni.

Je ljubezen nekaj, kar bi moralo biti v našem življenju izjemno preprosto, prvinsko in le lepo? Vsi vemo, da še zdaleč ni tako, ljubezen ima nešteto nians, vsak od nas jo razume drugače, zato so tudi pričakovanja različna.

Zatakne se že pri tem, ali verjamemo v ljubezen na prvi pogled ali ne. Hrvaški avtor, predavatelj in strokovnjak za odnose Bruno Šimleša meni, da se na prvi pogled lahko zgodi kemija, zaljubljenost, a za ljubezen zgolj ta trenutek ne bo dovolj.

"Za ljubezen potrebujemo čas. Zakaj? Ker ljubezen mora temeljiti na resničnosti. Zaljubljenosti ni treba. Zaljubimo se lahko v nekoga, ker smo slišali, da je nekaj rekel. Nismo ga še niti spoznali, a to, kar je rekel, ustreza naši zamisli ljubezni ali popolnega partnerja. Zaljubimo se, gojimo resnična čustva, čeprav človeka še nismo nikoli videli. To, kar je rekel, je morda samo naučen izrek, ki je všeč večini.

Lahko nam je všeč postava, denarnica, profil na Instagramu in mislimo, da bomo zaradi njega popularni, zato aktivno gojimo čustva. Zaljubljenost ima lahko povsem nerealne temelje, lahko nam je všeč, ker imava kompatibilne rane, zato čutiva privrženost. Vse, razen ljubezni, lahko temelji na marsičem. Ljubezen pa mora temeljiti na resničnosti," pravi Bruno Šimleša in slikovito prikaže stanje, ko smo zaljubljeni ter spoznanja, ki jih sprejemamo pri partnerju, s katerim potem gradimo ljubezenski odnos.

Trajalo je sedem let. Ne dosti, a nekaj je

Drugačnega mnenja pa je Oriana Girotto, ki ima izkušnje z ljubeznijo na prvi pogled. "Moja poroka je bila zagotovo nekaj takega ... Z Borisom (Cavazzo, op. a.) sva se poročila po treh mesecih. Začutila sem neko kompatibilnost. In je trajalo sedem let, ne dosti, a nekaj je. Kar sem pričakovala, je bilo obetavno, a potem sem pri sebi morala narediti določene spremembe," je o ljubezni na prvi pogled začela Oriana.

Kaj je še povedala, prisluhnite v pogovoru, ki ga najdete na vrhu strani. Poleg ljubezni na prvi pogled sta sogovornika spregovorila tudi o osamljenosti v razmerju, o tem, kako spoznamo, da smo v slabem odnosu, kdaj je smiselno v odnosu vztrajati, kakšno dinamiko ustvarijo otroci in o največjih razkorakih, ki se dogajajo v odnosu med moškim in žensko. Povedala pa sta tudi, kako razumeta pojem sorodnih duš.

