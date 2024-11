Igralka Milena Zupančič iskreno: Zaradi bolezni že eno leto ne igram

Ena bolj priljubljenih in tudi plodovitih gledaliških ter filmskih igralk Milena Zupančič je v pogovoru za Nedelo med drugim spregovorila tudi o tem, kako fizično naporen je poklic igralca.

»Neverjetno je, kako fizično naporen je naš poklic. Le redki doživijo visoko starost. Braneta Ivanca in Poldeta Bibiča so istočasno operirali na srcu. Polde je po operaciji še naprej živel po svoje, Brane pa se je začel zelo paziti. Na Golniku so testirali, koliko napora prenese njegovo srce. Ko je gonil kolo in opravljal ostale »fizične« naloge, je bilo vse v redu, ko pa so mu rekli, naj pove neki monolog, so vrednosti parametrov, s katerimi so spremljali napor, poletele v višave.«

Tudi sama je šla večkrat čez sebe, saj kot pravi, ni zaradi bolezni nikoli zadnji hip odpovedala predstav:

»Če si osredotočen, nimaš časa razmišljati o drugih rečeh. Če sem zbolela, nikoli nismo v zadnjem hipu odpovedovali predstav. Vedno sem šla na oder in odigrala svoje. Ko je bilo najhuje, me je v zaodrju čakal zdravnik in mi po odigranem prizoru dal injekcijo, ampak večinoma sem na odru pozabila na bolečino.«

Kot je pojasnila, so jim tak način privzgojili na akademiji. Izpostavila je profesorico dramske igre, ki je govorila, da igralec nikoli ne sme zboleti in da nikoli ne sme reči, da nečesa ne zmore ali ne zna.

Zadnje leto ne igra

Vendar pa zadnje leto Milena Zupančič ne igra, saj jo je k temu prisilila bolezen in pravi, da si gre zaradi tega že močno na živce. »Imam se že poln kufer, saj zaradi bolezni že eno leto ne igram,« je povedala in dodala, da o svoji bolezni ne želi govoriti, saj da prezira prepričanje, da bi morali o boleznih razpredati zato, da »bodo drugi vedeli«.

»Rada bi še igrala. Čutim, da bi lahko, a hkrati razumem, da je to malo verjetno. Razumem, da se vsi po malem bojijo črnih scenarijev in odpovedi, ki bi se lahko zgodile, če bi igrala v neki predstavi, nato pa bi se moje zdravje poslabšalo. Ko nisi več v najboljši formi in ko vsak dan ne skačeš do neba, te hitro zamenjajo. Tudi prezasedli bi te. Enkrat se mi je to skoraj zgodilo, ampak čast in slava režiserju, ki mi je stopil v bran. Ne bom vam zaupala njegovega imena – pa ne zato, ker se ga ne bi mogla spomniti, čeprav imam z imeni od nekdaj veliko težav.«

V intervjuju je spregovorila tudi o tem, da je bil njen življenjski sopotnik Dušan Jovanović obseden z žaganjem. »Grozljivka! Bil je obseden z žaganjem. Vse je hotel požagati, jaz pa sem zraven norela. Skregala sva se vsako pomlad in vsako jesen, ko ga je napadla ta obsesija in je začel načrtovati, kaj vse mi bo pošniclal,« o zabavni prigodi spregovori igralka. Kaj vse se jima je pripetilo zaradi Jovanovičeve obsedenosti, pa si preberite v pogovoru, ki ga najdete TUKAJ.