Prva dama Maribora ima prenovljen dom

Domovanje najstarejše trte na svetu in Guinnessove rekorderke z Lenta je te dni dobilo novo podobo. Po dobrih petih mesecih prenove, ki je znašala kar 715.000 evrov, je prva dama Maribora končno dobila domovanje, kot se spodobi. To ne spominja na kmetijsko zadrugo, hkrati pa vnaša občutek tradicije, modernosti in predvsem estetike.

»Edino, kar smo ohranili in še posebno izpostavili, je talni mozaik z več kot milijon koščki, ki ga je ustvaril Igor Orešič,« je povedal Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor. Že ob vstopu naletimo na dolg pult z 52 predali blagovnih znamk štajerskih vinarjev. V prostorih, kjer so nekoč visele fotografije mariborskih vinskih kraljic in kjer je bil leseni prestol, je danes vinoteka z več kot 200 etiketami.

Arhitekt Stojan Skalicky je nazdravil z Nino Gostenčnik, direktorico Pokrajinskega arhiva Maribor, Simono Vidmar Čelik, direktorico UGM Maribor, ter Nives Cvikl, kustosinjo Pokrajinskega muzeja Maribor.

Vodja kabineta župana Eva Lozina si je ogledala vinoteko, ki je bila nekoč prostor s fotografijami in prestolom mariborskih vinskih kraljic.

Hiša se lahko pohvali tudi z dolgo degustacijsko mizo s sedišči, ki se razteza skozi ves srednji del prostora. Projektant je mariborski arhitekt Stojan Skalicky, ki je novo podobo zasnoval na peščenih tonih zidov in stropa, medtem ko so tla in nova oprema temne barve, da bi se prodajni in degustacijski artikli ter razstavni predmeti čim bolj izrazili. Hiša najstarejše trte je ena najbolj obiskanih mariborskih turističnih lokacij, skupaj z Muzejem najstarejše trte pa tvori eno najlepših vinskih zgodb pri nas.

Vino najstarejše trte hranijo v posebni vitrini in je posebej osvetljeno, da pokažejo njegovo mogočnost.