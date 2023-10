Nočni tek na Kalvarijo že štirinajst let vabi najdrznejše gorske tekače in tiste, ki želijo preizkusiti svoje psihofizične sposobnosti na 210 metrov dolgi oziroma bolje rečeno kar na 80 metrih višinske razlike visoki trasi s povprečnim naklonom 20 stopinj in po 454 stopnicah z enim najlepših razgledov. »Upokojeni« mariborski športniki Primož Gosak, reševalna služba, Iztok Tomšič, SK Pohorje, in Jurij Ribič, SoundBiro FOTO: MP Produkcija/pigac.si Rekorder ostaja Klemen Španring z neverjetnim časom 1:42, ki ga je postavil 2021. Letošnji zmagovalec Andrej Koželj ga je zgrešil za zgolj štiri sek...