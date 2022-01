Priznanje žene Petra Prevca: Lomi se mi srce

Sezona smučarskih skokov je v polnem zamahu in od skakalcev imamo veliko pričakovanj. Kako jih ne bi imeli, ko pa so mnogi med njimi v preteklosti pokazali, česa so zmožni. Precej visoko ima letvico postavljeno Peter Prevc, pritisk pa čutijo tudi bližnji. Prevčeva žena Mina je priznala: »Stresno in dušeče je še zdaj, ampak ne od veselja. Že predolgo. Ker je ta Peter še vedno tako zelo zlat, da je mučno gledati, kako se trudi in trudi, pa mu ne 'zlaufa'.«

In ko že mislijo, da zdaj pa bo, spet ne steče: »In to je tako težko spremljati, da se mi lomi srce in si želim, da bi mu lahko odprla glavo in sprala vse slabo stran. Ker ni prav, ker bi si zaslužil drugače. In v resnici vem, da enkrat bo drugače. Da mu bo uspelo, da bo zmogel vse postaviti na svoje mesto in takrat bo spet lepo. Srečno, Peter moj!«