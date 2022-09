Pripravite robčke: Končno na zaslonih turška uspešnica Kızım (Moja hči)

Danes se na Planet TV pričenja turška serija Moja hči, ki bo epizodo za epizodo marsikomu vabila solze v oči. Zgodba deklice Öykü, ki jo igra odlična Beren Gökyıldız, slovenskim gledalcem že poznana iz pretresljive serije Mama, je namreč zelo ganljiva.

Kaj se bo zgodilo deklici Oyku? FOTO: Zaslonski posnetek

Osemletna Öykü je izjemno inteligentna punčka, ki je v nasprotju s svojimi vrstniki zelo empatična in razumevajoča do sveta okoli sebe. Ko jo teta, ki je bila njena skrbnica od rojstva, zapusti, se Öykü odloči najti svojega očeta Demirja, ki ga še nikoli ni videla. Na žalost je oče neodgovorna oseba, goljuf in prevarant, ki je odraščal v sirotišnici skupaj s svojim prijateljem Uğurjem, ki ga nenehno spravlja v težave. Tistega dne, ko ga Öykü najde, ga ravno aretirajo. Sodišče ga izpusti pod pogojem, da bo skrbel zanjo. Toda on tega ne želi in s partnerjem se skušata na vse načine znebiti Öykü, medtem ko se pripravljata na veliko krajo. Njuna tarča, Candan, prijazna in čudovita veterinarka, ima navidezno mirno življenje, ki pa le prikriva njeno bolečo preteklost. Usoda bo združila te ljudi, vendar nobeden od njih ne ve, da ima Öykü pretresljivo skrivnost, ki je ne sme povedati nikomur.

Nadaljevanka je polna žalostnih prizorov. FOTO: Zaslonski posnetek

Nadaljevanka je polna žalostnih vložkov, ki pa jih lika očeta Demirja in Uğurja na momente komično razbijeta. Igralska ekipa je vrhunska, Bugra Gülsoy, ki igra nemarnega očeta, je tudi režiser in scenarist, poznamo ga pa že iz nadaljevanke Izgubljena čast v vlogi Vurala. Pomembno vlogo ima tudi očarljivi Serhat Teoman, ki je z malo Beren nastopil že v seriji Mama.

Prevaranta Demir in Ugur, ki se skušata Oyku znebiti. FOTO: Zaslonski posnetek

Ta odlična nadaljevanka, polna žalostnih dogodkov s komičnimi preobrati, vas bo prikovala pred male zaslone.