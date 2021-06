Priljubljenost Pahorju pada, on medtem na vročini hujša (FOTO)

Ker se na plaži nočem važiti, se jih skušam s tekom predtem znebit

V zadnji javnomnenjski anketi POP TV o priljubljenosti slovenskih politikov, je predsednikdobil najnižja ocena doslej. Je šele na četrtem mestu, pred njim sta minister, evropska poslankain celo nepovezani predsednik državnega zboraA predsednika to očitno ne vznemirja preveč, raje se ukvarja s hujšanjem in lepšanjem svojega videza. In to ne glede na vročinski val, ki je v te dni zajel Slovenijo.Tako se je predsednik države ovekovečil med tekom in razkril, da je med epidemijo dobil dva kilograma trebušnih mišic. In še preden se bo odpravil na morje, se jih želi znebiti, pravi in dodaja: »Ker se na plaži nočem važiti, se jih skušam s tekom predtem znebit«.Predsednikovi sledilci so njegovo objavo pospremili s komenatarji v stilu, da leta vendarle naredijo svoje.Star si že, mladosti se pa ne da kupiti.Staras se, ni kaj, kile bodo šle počasi gor, hočeš, nočeš! In v taki vročini se ne teče, to bi lahko pri teh letih že vedel!Z vsakim odtečenim korakom en glas manj.