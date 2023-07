Priljubljeni slovenski igralec si je pristreljal zlato (FOTO)

Jernej Kuntner je eden tistih ljudi, ki jim zlahka prilepimo etiketo vsestranskega umetnika. V prvi vrsti je igralec, uspešen pa je tudi kot sinhronizator risank, režiser, voditelj in tako naprej, marsikdo pa ne ve, da je tudi odličen strelec, ukvarja se namreč s športnim strelstvom.

Konkurenca je bila močna.

»Gre za streljanje na tarčo na 25 metrov, stoje in brez naslona. Obstajajo seveda tudi druge panoge, a jaz sem za zdaj na tej stopnji, in kot kažejo rezultati zadnjih tekem, na kar uspešni,« pravi naš igralec, ki streljanje trenira od leta 2016, z njim se redno ukvarja v zadnjem letu, ko nima več toliko televizijskih snemanj. »Pa tudi v gledališču pazijo name, saj sem vendarle že skoraj starejši občan. Zdaj imam malo več časa zase, za hobije ter veselje,« se pošali igralec, ki se trenutno udeležuje tekem, ki jih organizira strelski klub DOVL na strelišču v Ljubljani. »Za kaj več pa nimam dovolj prostega časa. Bom pa to v prihodnosti verjetno nadgradil in se udeleževal tekem po Sloveniji in tujini,« nam zaupa.

Nedavno je na tekmovanju osvojil kar dve zlati medalji. »V finalni konkurenci je bilo po deset tekmovalcev in med njimi sem bil dvakrat najboljši. Drugače pa je na tekmah okoli 100 ali več strelcev, ki se vsak po svoje trudijo čim bolj umiriti roko in dih, pa pognati kroglo v muš, kot temu rečemo. To je čista desetka, center od centra,« nam razloži igralec. Zadnja zlata medalja pa je tudi njegov osebni rekord. Od 100 možnih točk jih je osvojil 93.

Zlato je njegov osebni rekord.

Lep rezultat tudi za izurjene strelce

»To je lep rezultat tudi za izurjene strelce, kar pa jaz še dolgo ne bom. Delam pa na tem, da sem vedno boljši,« nam še pove in doda, da ima športno strelstvo kar veliko zahtev, z njim se ne more ukvarjati vsakdo. »Da se sploh lahko začneš ukvarjati s strelstvom, moraš opraviti kup izjemno zahtevnih izpitov, zdravniških pregledov in psiholoških ocen. Šele nato lahko dobiš orožni list in si kupiš orožje. Torej, vse je na visoki ravni previdnosti in kontrole, da se prepreči zloraba orožja. Potem pa se moraš včlaniti v enega od uradnih klubov, kjer moraš biti aktiven in nadgrajevati svoje znanje in poznavanje stroke,« razloži in doda, da strelski šport temelji na obvladovanju duše in telesa tako kot pri borilnih veščinah.

»Globlje ko posežeš v svojo dušo in se izprašaš, boljši človek postajaš in s tem lahko dosežeš še bolj vrhunske rezultate. Tako v strelstvu kot tudi v življenju,« nam za konec še pove igralec.