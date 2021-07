Priljubljena voditeljica spregovorila o umetnih ustnicah

Tara Zupančič je na instagramu spregovorila o tem, ali ima umetno povečane ustnice, hkrati pa razkrila tudi precej bolečo zdravstveno preteklost. »Veliko ljudi misli, da moje ustnice niso naravne ... Ampak so. Že pri 16 letih so se začeli ti dvomi. Ko sem šla prvič v modno agencijo, mi je lastnica rekla: 'Tole pa ni naravno, a ne?' Resno? Pri 16? Od takrat do danes se to ni spremenilo, imam pa eno umetno stvar, no, pravzaprav dve,« je rekla in pokazala na svoji dojki.



Tara je torej razkrila, da sta pri njej umetni dojki, in sicer zaradi zdravstvenih (zdaj pa tudi estetskih) razlogov. Je pa dejala, da bo več o tem povedala kdaj pozneje ...





